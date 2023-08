Nesta quarta-feira, 9, Rihanna lançou por meio da sua marca de lingerie e loungewear, Savage x Fenty, uma coleção exclusiva voltada para a maternidade. A nova linha cápsula terá três conjuntos de roupas íntimas, camisetas oversized e tamanhos que variam do XXS ao 4X.

Para as fotos de lançamento das novas peças, a estrela protagonizou a campanha ao lado do seu primeiro filho, RZA, de apenas 1 ano. A artista também está grávida do seu segundo bebê. Nas fotos, Rihanna mostra um sutiã desenvolvido para a amamentação. Os preços variam de US$ 35 a US$ 60 (cerca de R$ 170 e R$ 290 respectivamente, na cotação atual).

“A nova cápsula de roupas de maternidade é sobre trazer confiança e conforto às mães em cada estágio de sua jornada. Eu quero lembrar às pessoas que você ainda pode se sentir bem e sexy sendo mãe”, enfatizou Rihanna.

Estadão Conteúdo