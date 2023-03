Ruivinha de Marte comemora 19 milhões de seguidores em rede social

Redação AM POST*

Sucesso nas redes sociais, Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, atingiu a marca de 19 milhões de seguidores no TikTok e compartilhou a conquista nos stories do Instagram onde possui 6,4 milhões de seguidores.

A jovem ficou famosa na web após postou seu primeiro vídeo na plataforma em junho de 2020, no auge da pandemia do coronavírus. Sem espaço para criar dentro de casa, na época, a jovem resolveu, durante a quarentena, produzir alguns vídeos na entrada do prédio com a personagem criada para o universo digital, que tem uma pegada de “menina da quebrada”, assim nasceu a Ruivinha de Marte.

O sucesso com suas dancinhas desengonçadas levou Anny a mostrar outros talentos para o público: o de cantar.

Anny nasceu no município de Urucará, no interior do Amazonas, mas aos 6 anos se mudou para Manaus, onde mora até hoje. Filha de pai pedreiro, Anny mora com os pais, a irmã e um primo que sofre de oligofrenia (deficiência do desenvolvimento mental).