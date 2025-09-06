Ruivinha de Marte comemora 29 anos em Manaus com festa temática do Festival de Parintins

Caiu na Rede é Post – A influenciadora Anny Bergatin, conhecida como Ruivinha de Marte, comemorou na noite desta sexta-feira (5) seu aniversário de 29 anos em Manaus com uma festa temática inspirada no Festival de Parintins, uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Amazonas. O evento reuniu amigos próximos e familiares, celebrando a tradição e a cultura local.

Para a ocasião, Ruivinha apostou em um look inspirado nas cores dos bois Caprichoso e Garantido, complementado por pinturas corporais indígenas, incorporando elementos da cultura amazônica à celebração. A festa seguiu até o amanhecer, ao ritmo do boi-bumbá.

Natural de Urucará, a influenciadora se mudou recentemente para São Paulo, mas retornou à capital amazonense para comemorar a data com familiares e amigos, tornando o evento ainda mais especial.

Além da vida social, Ruivinha iniciou recentemente a carreira no fisiculturismo, adotando treinos rigorosos, alimentação planejada e suplementação estratégica. O compromisso com a disciplina e saúde reflete sua transformação pessoal e estética, equilibrando treino, nutrição e bem-estar.