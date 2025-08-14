Ruivinha de Marte diz que quase foi barrada no Maracanã após bandeira do AM ser confundida com a dos EUA

Caiu na Rede é Post – A influenciadora amazonense Ruivinha de Marte disse nas redes sociais que quase foi impedida de entrar no Maracanã durante a partida entre Flamengo e Internacional, válida pela Libertadores, nesta quarta-feira (13), após torcedores confundirem a bandeira do Amazonas, que ela carregava, com a dos Estados Unidos.

Ao chegar ao estádio, alguns torcedores a abordaram, acreditando que a bandeira que ela trazia era americana. Após mostrar que se tratava da bandeira do Amazonas, com suas três faixas horizontais (branca, vermelha e branca) e o cantão azul com 25 estrelas representando os municípios amazonenses, Ruivinha conseguiu entrar sem maiores problemas.

“Vocês acreditam que eu ia sendo barrada porque trouxe essa bandeira do meu estado, do Amazonas. Ai o povo falando que não pode entrar com bandeira dos EUA. Ta sendo abestada mana isso aqui é do Amazonas, eu trouxe para representar aqui no Maracanã o estado do Amazonas. Não tem nada a ver com Estados Unidos”, disse a influencer.

Conhecida por seu estilo irreverente e engajamento com a cultura nortista, a influenciadora compartilhou o momento com os seguidores de sua rede social logo após o momento de tensão.

Ruivinha ressaltou a importância de valorizar a cultura e os símbolos regionais. “Levo a bandeira do Amazonas para o mundo se for possível”, afirmou em uma postagem recente.