A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Ruivinha de Marte diz que quase foi barrada no Maracanã após bandeira do AM ser confundida com a dos EUA

A influenciadora amazonense assistia a partida entre Flamengo e Internacional, válida pela Libertadores.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 09:14 - Atualizado em 14/08/2025 às 10:05

Ver resumo

Foto: Reprodução

Caiu na Rede é Post – A influenciadora amazonense Ruivinha de Marte disse nas redes sociais que quase foi impedida de entrar no Maracanã durante a partida entre Flamengo e Internacional, válida pela Libertadores, nesta quarta-feira (13), após torcedores confundirem a bandeira do Amazonas, que ela carregava, com a dos Estados Unidos.

PUBLICIDADE

Ao chegar ao estádio, alguns torcedores a abordaram, acreditando que a bandeira que ela trazia era americana. Após mostrar que se tratava da bandeira do Amazonas, com suas três faixas horizontais (branca, vermelha e branca) e o cantão azul com 25 estrelas representando os municípios amazonenses, Ruivinha conseguiu entrar sem maiores problemas.

“Vocês acreditam que eu ia sendo barrada porque trouxe essa bandeira do meu estado, do Amazonas. Ai o povo falando que não pode entrar com bandeira dos EUA. Ta sendo abestada mana isso aqui é do Amazonas, eu trouxe para representar aqui no Maracanã o estado do Amazonas. Não tem nada a ver com Estados Unidos”, disse a influencer.

PUBLICIDADE

Leia mais: Nutricionista acusa Ruivinha de Marte de uso de anabolizantes

Conhecida por seu estilo irreverente e engajamento com a cultura nortista, a influenciadora compartilhou o momento com os seguidores de sua rede social logo após o momento de tensão.

Ruivinha ressaltou a importância de valorizar a cultura e os símbolos regionais. “Levo a bandeira do Amazonas para o mundo se for possível”, afirmou em uma postagem recente.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Mundo

Congressista Júlio César Triana sofre atentado em área de guerrilha na Colômbia

Parlamentar sobrevive a ataque a tiros na região de Huila e cobra segurança do governo.

há 7 minutos

Amazonas

Amazonas lidera desmatamento na região amazônica em junho de 2025, aponta instituto

Mesmo com redução no ano passado, a degradação florestal no Amazonas permanece em níveis alarmantes.

há 14 minutos

Manaus

Incêndio devasta casa no Bairro Alvorada em Manaus

Moradores perdem tudo, mas ninguém fica ferido.

há 53 minutos

Amazonas

Ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia, e empresa Amazon Best são investigados por possíveis irregularidades

Ministério Público de Contas investiga possíveis irregularidades na atuação do ex-gestor e da empresa em contratos da Prefeitura de Parintins.

há 1 hora

Brasil

Ultrafarma é alvo de investigação por sonegação de R$ 200 milhões e fraude fiscal

Dono da rede farmacêutica confessou participação em organização criminosa.

há 1 hora