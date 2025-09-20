Ruivinha de Marte esbanja corpão em clipe da musica “Te Amo, Te Amo, Te Amo”

Notícias Caiu na Rede! – A influenciadora e cantora Anny Bergatin, conhecida como Ruivinha de Marte, lançou nesta sexta-feira (19) o single “Te Amo, Te Amo, Te Amo”, disponível em todas as plataformas digitais. A novidade veio acompanhada de um clipe oficial no YouTube, no qual a artista esbanja corpão e muita atitude, traduzindo em imagens a intensidade da canção.

PUBLICIDADE

A música aposta em uma batida envolvente e letra apaixonada, reforçando o estilo autêntico da artista. No vídeo, Ruivinha aparece em produções ousadas e cheias de energia, mostrando confiança e a transformação física pela qual passou nos últimos meses.

Leia mais: Ruivinha de Marte surpreende e estreia no fisiculturismo na categoria biquíni

PUBLICIDADE

Ruivinha de Marte não tem se limitado apenas ao universo musical. Recentemente, ela surpreendeu fãs e seguidores ao anunciar que vai competir no fisiculturismo, área que exige disciplina e dedicação extrema. A decisão foi revelada no início do mês, durante um evento fitness em São Paulo, e reforça a versatilidade da influenciadora.

Nas redes sociais, a artista já vinha chamando atenção ao compartilhar a evolução do seu corpo. Agora, no clipe de “Te Amo, Te Amo, Te Amo”, ela mostra o resultado dessa preparação intensa, que une treinos pesados e foco em superar limites.