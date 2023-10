Ruivinha de Marte faz vídeo sobre seca severa no AM e fumaça de queimadas que polui o ar de Manaus: ‘pedido de socorro’

Notícias de Manaus– A influenciadora digital amazonense, Anny Bergatin, conhecida por sua personagem “Ruivinha de Marte”, usou as redes sociais para falar da situação crítica que o Amazonas enfrenta devido a seca severa e a fumaça das queimadas que cobre Manaus, poluindo o ar.

“Esse vídeo é um pedido de socorro e de atenção. Estamos passando por um momento muito difícil aqui no nosso Amazonas, estamos vivendo uma seca severa”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ruivinha também destacou que a capital do Amazonas está encoberta por uma densa camada de fumaça devido queimadas realizadas de forma irregular na Região Metropolitana de Manaus, gerando consequências negativas para a qualidade do ar na cidade que piorou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Manos além da gente já tá passando por um momento muito difícil que é a seca severa, que inclusive já é a segunda pior do Amazonas, nós não estamos conseguindo respirar o ar puro devido as queimadas. Tudo isso porque estão acontecendo as queimadas ilegais e por isso nós estamos implorando ajuda, implorando atenção. Por favor não se esqueçam do Amazonas, não se esqueçam do Norte. Se a mídia tá passando que amenizou, infelizmente não amenizou só piorou”, concluiu.

Redação AM POST*