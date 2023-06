Ruivinha de Marte inaugura loja na Zona Leste de Manaus

Neste sábado, 10, Ruivinha de Marte inaugurou uma loja de variedades no Coroado, Zona Leste de Manaus. Nas redes sociais, a influenciadora mostra a movimentação dos clientes no local, canta e chama os seguidores para visitar o estabelecimento.

Desde que anunciou a abertura da loja, ela solicitou que as pessoas, principalmente moradores do Coroado, enviassem os currículos para se candidatarem as vagas do local. Ruivinha investiu em produtos que vão de guloseimas a mercadorias com sua imagem.

Nos stories do Instagram, ela disse que só tem ‘cliente com cara de rico’ e pediu a presença dos admiradores que, desde a noite de sábado, 10, foram para a porta da loja comprar e tirar foto com a ex participante de A Fazenda.

