A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Ruivinha de Marte lança nova música em Libras e ganha elogios por inclusão

Artista apresenta “TE AMO, TE AMO, TE AMO” em Libras, pede compreensão pelo aprendizado e recebe uma onda de apoio nas redes.

Por Beatriz Silveira

22/09/2025 às 19:44

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede – Ruivinha de Marte surpreendeu fãs e seguidores ao apresentar sua nova música em Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas redes sociais. A publicação foi celebrada por incluir pessoas com deficiência auditiva no entretenimento musical e ampliar o alcance da obra da artista. No vídeo, a cantora interpreta os versos com as mãos e explica que a iniciativa é parte de um aprendizado contínuo.

PUBLICIDADE

O novo hit, “TE AMO, TE AMO, TE AMO”, foi traduzido pela própria artista, que divulgou o registro com um pedido de compreensão sobre eventuais imprecisões na linguagem. “Minha música ‘TE AMO, TE AMO, TE AMO’, na Língua Brasileira de Sinais (se tiver algum erro, me perdoem, não é tão fácil interpretar uma música , mas vou aprendendo). ”, escreveu Ruivinha.

Leia também: Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

PUBLICIDADE

A repercussão foi imediata e positiva. Nos comentários, internautas elogiaram a atitude, destacando o caráter inclusivo da performance. Um usuário lembrou que o gesto “” significa “I love you” e compartilhou a referência aprendida com um irmão com deficiência auditiva, defendendo que Libras seja ensinada nas escolas. Outro comentário resumiu a reação do público: “Artista de responsa faz sucesso com talento e inclusão ”. Também houve quem se identificasse com o aprendizado da linguagem: “Muito bom, mana. Eu aprendi linguagem de sinais, mas como não praticava acabei esquecendo algumas coisas, mas é maravilhoso ❤️”.

Com a iniciativa, Ruivinha reforça o diálogo com diferentes públicos e estimula a discussão sobre acessibilidade no cenário musical, mantendo a proposta de aproximar sua produção artística de quem se comunica por Libras.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito Adail Pinheiro dispensa licitação em mais de R$ 1,3 milhão com shows no aniversário de Coari

Os dados foram divulgados nas transparências da prefeitura.

há 29 minutos

Manaus

UEA celebra 3 anos da Uddae e lança os núcleos Aldtec e Sita

Novos núcleos fortalecem a transformação digital, a telessaúde e a pesquisa aplicada em saúde na região amazônica.

há 30 minutos

Brasil

Descobrindo o Turismo Sensorial: Uma Nova Forma de Explorar o Mundo

O turismo sensorial convida os viajantes a explorar com o tato, o olfato e o paladar.

há 49 minutos

Brasil

Saiba a verdade sobre o rumor de que a Receita Federal vai fiscalizar adultos que moram com os pais

Órgão esclarece informação e reforça alerta contra fake news que circulam nas redes sociais.

há 1 hora

Mundo

Trump ironiza treinamento militar de civis na Venezuela e chama atividade de “ameaça muito séria”

Maduro tem incentivado a mobilização de milícias civis como forma de reforçar a defesa territorial diante da pressão internacional.

há 1 hora