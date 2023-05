Ruivinha de Marte nega participação em novo reality ‘traumático’

Redação AM POST

A influenciadora amazonense, Ruivinha de Marte, publicou nas redes sociais nesta quarta-feira, 10, que não deve participar de outro reality show. A negativa veio após abertura de uma caixinha de perguntas no Storie do Instagram, onde Anny Bergatin, nome real de ruivinha, mencionou a participação em ‘A Fazenda’, programa da Record.

Em outra pergunta feita pela rede social, o internauta questiona se a cantora “Sente saudade da Fazenda?” e ela responde afirmando que “Não, foi traumático pra minha pessoa. #Deusémais”.

Ruivinha de Marte foi eliminada com 24,58% dos votos na reta final do programa ‘A Fazenda’. Quem estava com a influencer na roça eram Bia Miranda, que ficou com 39,84% e o cantor André Marinho, que permaneceu no programa com 35,58% dos votos.