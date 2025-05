Notícias Caiu na Rede – A cantora Amanda se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após declarar que não tem coragem de frequentar o Parque dos Gigantes, alegando que considera o local “coisa de pobre”. A declaração repercutiu negativamente e gerou indignação entre internautas, que consideraram a fala elitista e preconceituosa.

Em resposta, a influenciadora Ruivinha de Marte se pronunciou nos stories e criticou o posicionamento de Amanda. “Aff, mana, não fala isso. Tem pessoas que vão lá para se divertir, tirar fotos, passear com os filhos e etc. Acho tão ridículo chamar algo ou alguém de pobre”, afirmou a criadora de conteúdo, conhecida por seu carisma e engajamento com o público das periferias.

O Parque dos Gigantes é um espaço público de lazer bastante popular, frequentado por famílias e jovens que buscam entretenimento acessível na cidade. Nas redes sociais, muitos usuários elogiaram a postura da Ruivinha e reforçaram a importância de respeitar os espaços frequentados pela população.

Até o momento, Amanda não comentou novamente sobre o assunto nem se retratou. O episódio levanta um debate sobre preconceito de classe e a maneira como figuras públicas devem se posicionar em relação a espaços populares.