Ruivinha de Marte revela que ficou em depressão profunda após A Fazenda e gastou todo o cachê para se tratar: “sai devastada”

Notícias Caiu na Rede! – A influenciadora digital Ruivinha de Marte relatou, em entrevista ao LeoDias TV, o impacto profundo que viveu após sua participação no reality show A Fazenda — episódio que, segundo ela, desencadeou uma depressão severa em 2023. Em depoimento franco, a amazonense afirmou ter “gastado todo o cachê” com tratamentos alternativos, incluindo hipnose e sessões de eletroconvulsoterapia (popularmente referida como “choquinho na cabeça”), numa tentativa de se recuperar do que descreveu como um período de devastação emocional.

PUBLICIDADE

“Pós-Fazenda fiquei com uma depressão profunda em 2023. Eu gastei todo o meu cachê com especialistas. Fiz hipnose, choquinho na cabeça, porque eu saí de lá devastada. Eu já entrei com depressão, mas não sabia”, declarou Ruivinha, que disse ter entrado no reality sem plena consciência da gravidade do transtorno que já carregava.

Gatilhos da infância

PUBLICIDADE

A influenciadora atribuiu parte da intensificação do sofrimento aos gatilhos vivenciados dentro do confinamento. Ruivinha explicou que vinha de “uma família bastante complicada na infância, muitas brigas”, e que a convivência tensa no programa fez emergir memórias e traumas que ela mantinha guardados. “Então quando eu entrei lá eu sabia que teria brigas, mas não esperava que fosse tanto; foi uma edição bem pesada”, afirmou.

Em relatos comoventes sobre os episódios de desespero, ela contou que buscava alívio em momentos de privacidade: “Lá no banheiro não tem câmera e eu ia para lá me ajoelhar para que Deus me tirasse daquele lugar, não estava aguentando mais. Porque se a gente pede para sair tem que pagar uma multinha que não é tão baixa. Mas eu fiquei bem mal e falei [para Deus]: ‘não quero mais estar aqui’.”

Leia mais: Ruivinha de Marte diz que quase foi barrada no Maracanã após bandeira do AM ser confundida com a dos EUA

PUBLICIDADE

Medo do cancelamento

Ruivinha também lembrou do medo de ser cancelada nas redes sociais após o reality, o que intensificou a sensação de vulnerabilidade: “Eu já entrei lá com medo de ser cancelada. Eu tinha acabado de viralizar na internet, vim de uma vida muito difícil, muito humilde, e fiquei com medo de perder tudo.”

Especialistas em saúde mental costumam alertar que programas de confinamento podem expor participantes a forte estresse psicológico, especialmente quando há histórico prévio de transtornos. Profissionais recomendam acompanhamento clínico especializado para avaliação do caso e uso de tratamentos comprovados cientificamente, além de suporte social e mediático responsável.