Ruivinha de Marte surpreende e estreia no fisiculturismo na categoria biquíni

Influenciadora se prepara para competir na categoria Biquíni após transformação corporal e emocional.

Por Fernanda Pereira

01/09/2025 às 06:35 - Atualizado em 01/09/2025 às 06:59

Ruivinha de Marte vai estrear no circuito de fisiculturismo após ganhar 17 kg de massa muscular

Foto: Divulgação

Caiu na rede é Post – Ruivinha de Marte, nome artístico de Anny Bergantin, anunciou sua estreia no fisiculturismo durante o Musclefest + Cultura Fit Fest, em São Paulo. A influenciadora irá disputar na categoria Biquíni e conta com a orientação do atleta Felipe Franco, referência no cenário fitness nacional.

Após enfrentar anos de críticas por sua magreza, Ruivinha decidiu transformar sua imagem e autoestima. Passou de 43 kg para 60 kg com treinos intensos, alimentação regrada e acompanhamento profissional. Além da evolução física, realizou procedimentos estéticos que também fazem parte de sua jornada de empoderamento.

Mais do que competir, a artista quer dar um recado: é possível vencer rótulos e criar uma nova narrativa de beleza e autenticidade. Sua participação no fisiculturismo simboliza uma resposta às críticas do passado e uma afirmação de força emocional e física.

Leia mais: Influenciador Gabriel Amorim critica Ruivinha de Marte após término com empresário Arthur Défago

A estreia oficial de Ruivinha nos palcos deve acontecer em 2026, com grande expectativa entre fãs e seguidores do universo fitness. O evento marca uma nova fase na trajetória da influenciadora, que agora une carisma, disciplina e superação pessoal em busca de reconhecimento no esporte

