Saiba quem é a amazonense Luna Chaves que conquistou o segundo lugar no Miss Bumbum 2025

O Miss Bumbum Brasil, criado em 2011, tornou-se um dos concursos de beleza mais conhecidos do país.

Por Natan AMPOST

26/09/2025 às 20:23 - Atualizado em 26/09/2025 às 20:26

Notícias Caiu na Rede! – A amazonense Luna Chaves, de 30 anos, conquistou o segundo lugar no Miss Bumbum Brasil 2025, realizado no último dia 11 de setembro. Representando o Amazonas, ela ficou atrás apenas da campeã Kerolay Chaves e superou a terceira colocada, Ka Carvalho, representante de Roraima.

Apesar de não levar a coroa, a nutricionista e musa fitness, conhecida em Manaus pelo trabalho na área da saúde e bem-estar, destacou que sua participação no concurso foi estratégica para impulsionar sua visibilidade no cenário artístico. “Quero profissionalizar minha carreira, participar de realities, programas de TV e mostrar meu lado artista. Estou pronta para expandir meu trabalho além do universo fitness”, afirmou em entrevista após a final.

A trajetória de Luna no concurso chamou atenção não apenas pelo desempenho no palco, mas também pelo posicionamento claro sobre o futuro. Determinada a aproveitar a projeção nacional conquistada, ela pretende investir em diferentes áreas do entretenimento, abrindo espaço para novas oportunidades de carreira.

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

Fontes ligadas ao Carnaval paulista confirmaram que uma escola de samba de destaque fez um convite oficial para que Luna seja musa no desfile do próximo ano. O convite, que reforça sua entrada em um dos maiores palcos culturais do país, está em fase de avaliação. “É uma decisão que exige responsabilidade. Estou analisando”, comentou a amazonense, ressaltando que quer tomar uma decisão com cautela diante da nova fase de sua vida profissional.

O Miss Bumbum Brasil, criado em 2011, tornou-se um dos concursos de beleza mais conhecidos do país, revelando nomes que posteriormente conquistaram espaço em programas de televisão, reality shows e até no Carnaval.

Veja fotos de Luna Chaves:

