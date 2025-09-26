Saiba quem é a amazonense Luna Chaves que conquistou o segundo lugar no Miss Bumbum 2025

Notícias Caiu na Rede! – A amazonense Luna Chaves, de 30 anos, conquistou o segundo lugar no Miss Bumbum Brasil 2025, realizado no último dia 11 de setembro. Representando o Amazonas, ela ficou atrás apenas da campeã Kerolay Chaves e superou a terceira colocada, Ka Carvalho, representante de Roraima.

Apesar de não levar a coroa, a nutricionista e musa fitness, conhecida em Manaus pelo trabalho na área da saúde e bem-estar, destacou que sua participação no concurso foi estratégica para impulsionar sua visibilidade no cenário artístico. “Quero profissionalizar minha carreira, participar de realities, programas de TV e mostrar meu lado artista. Estou pronta para expandir meu trabalho além do universo fitness”, afirmou em entrevista após a final.

A trajetória de Luna no concurso chamou atenção não apenas pelo desempenho no palco, mas também pelo posicionamento claro sobre o futuro. Determinada a aproveitar a projeção nacional conquistada, ela pretende investir em diferentes áreas do entretenimento, abrindo espaço para novas oportunidades de carreira.

Fontes ligadas ao Carnaval paulista confirmaram que uma escola de samba de destaque fez um convite oficial para que Luna seja musa no desfile do próximo ano. O convite, que reforça sua entrada em um dos maiores palcos culturais do país, está em fase de avaliação. “É uma decisão que exige responsabilidade. Estou analisando”, comentou a amazonense, ressaltando que quer tomar uma decisão com cautela diante da nova fase de sua vida profissional.

O Miss Bumbum Brasil, criado em 2011, tornou-se um dos concursos de beleza mais conhecidos do país, revelando nomes que posteriormente conquistaram espaço em programas de televisão, reality shows e até no Carnaval.

