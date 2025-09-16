A notícia que atravessa o Brasil!

Saiba quem é a amazonense Tamires Assis confirmada em ‘A Fazenda 17’

A Fazenda 2025 contará com 26 peões, sendo dois infiltrados apenas na primeira semana.

Por Beatriz Silveira

16/09/2025 às 17:27 - Atualizado em 16/09/2025 às 17:46

Notícias Caiu na Rede – Confirmada no elenco de A Fazenda 17, Tamires Assis foi anunciada nesta segunda-feira (15) durante a apresentação oficial dos novos peões e peoas. Aos 34 anos, a modelo amazonense ganhou projeção em 2024, quando iniciou um relacionamento com o ex-BBB Davi Brito; os dois foram vistos aos beijos durante o Festival de Parintins. Dançarina, ativista social e atual Cunhã-Poranga do Boi Garantido, Tamires integra também a ONG Manaós, que presta assistência a comunidades indígenas e ribeirinhas do Amazonas.

Leia mais: Amazonense Tamires Assis é confirmada em A Fazenda 17

Apesar da visibilidade, o vínculo com Davi foi breve, durando cerca de um mês, entre junho e julho de 2024, e terminou mal. Em agosto do mesmo ano, Tamires denunciou o ex-BBB por ameaça, relatando ter sido ameaçada com uma arma de fogo durante uma chamada de vídeo. Ela conseguiu medida protetiva, e Davi negou toda a acusação. Na época, Tamires afirmou nas redes: “Tive muito medo de fazer essa denúncia, com certeza, mas não importa quem está do outro lado, nós somos mulheres e, infelizmente, a violência psicológica é normalizada e não deve ser assim”.

Leia mais: “Isso destruiu toda a minha mente”, diz Tamires Assis sobre violência psicológica que sofreu de Davi Brito

A Fazenda 2025 contará com 26 peões, sendo dois infiltrados apenas na primeira semana, responsáveis por agitar os ânimos na sede. O reality rural segue com Adriane Galisteu na apresentação e oferecerá R$ 2 milhões ao vencedor.

