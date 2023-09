Saiba quem é a influenciadora suspeita de atropelar e matar personal trainer em Manaus

A influenciadora digital e empresária Rosa Tavares, de 25 anos, se envolveu em uma polêmica nesta semana após ter batido com seu carro de luxo na motocicleta do personal trainer Talis Roque da Silva, de 31 anos, que morreu na última quinta-feira (31). O grave acidente aconteceu na Rua Pará, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Rosa Tavares possui mais de 60 mil seguidores e compartilha seu dia a dia com eles nas redes sociais. Após repercussão do acidente ela bloqueou comentários em suas publicações e divulgou uma nota nos stiries do Instagram.

“O que aconteceu hoje foi uma grande fatalidade.. Prestei todo socorro necessário, assim como estou prestando”, disse ela.

Rosa Tavares é dona de uma tabacaria e uma loja de roupas de banho, que frequentemente, ela divulga em suas plataformas digitais.

Outro tema presente em seu conteúdo é a vida fitness. Diariamente, ela mostrava sua rotina de treinos e sua alimentação saudável.

A paixão por cobras também é um assunto que ela compartilha com seus seguidores. Rosa tem três jiboias – compradas em uma página de vendas de répteis regularizada pelo Ibama – e exibe a sua forma de cuidar dos animais.

Como não podia faltar a influencer também compartilha com seus seguidores viagens, restaurantes de luxo e estadias à beira-mar, além de confraternizações com os amigos. Agora ela tirou a foto de perfil da rede social e ocultou algumas publicações.

Redação AM POST*