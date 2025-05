Salão Belle Femme é alvo de críticas após usar imagem de Djidja e família em campanha do Dia das Mães

Além da mãe e do irmão da ex-sinhazinha, outros envolvidos no caso estão presos, incluindo um coach e sócios de uma clínica veterinária acusada de fornecer a droga. Dois condenados — Verônica da Costa Seixas e o ex-noivo de Djidja, Bruno Roberto — cumprem liberdade provisória e poderão recorrer da sentença.

Notícias Caiu na Rede – Uma campanha do salão de beleza Belle Femme, veiculada para o Dia das Mães, gerou forte repercussão negativa nas redes sociais após utilizar uma imagem da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, ao lado da mãe, Cleusimar, e do irmão, Ademar. Ambos foram recentemente condenados a quase 11 anos de prisão por tráfico de drogas e associação criminosa envolvendo o uso de cetamina.

