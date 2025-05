Salão Belle Femme se pronuncia após críticas por usar imagem de Djidja Cardoso e família em campanha do Dia das Mães

Notícias Caiu na Rede! – Após repercussão negativa nas redes sociais, o salão de beleza Belle Femme, localizado no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus, se pronunciou sobre o uso da imagem da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, em uma campanha promocional de Dia das Mães.

A foto divulgada mostrava Djidja ao lado da mãe, Cleusimar Cardoso, e do irmão, Ademar. A escolha gerou críticas devido ao histórico recente da família: Djidja morreu em maio de 2024 por possível overdose de cetamina, enquanto a mãe e o irmão foram condenados a quase 11 anos de prisão por tráfico de drogas e associação criminosa. O estabelecimento pertence a família de Djidja.

Em nota, o salão defendeu o uso da imagem e reafirmou a importância de Djidja para a história da empresa. “Vale ressaltar que a imagem de Dilemar Cardoso (Djidja) é utilizada por essa empresa há mais de 17 anos e continuará sendo, pois manteremos sempre a lembrança da importância que ela representa às pessoas destes salões”, destacou a administração do Belle Femme.

A nota busca reforçar o vínculo da marca com a ex-sinhazinha do Boi Garantido, figura que, segundo o salão, marcou gerações de clientes. Mesmo com o posicionamento, o uso da imagem em meio a um caso polêmico segue gerando reações críticas online.

Leia nota completa:

O Belle Femme Salão de Beleza vem a público esclarecer as recentes críticas relacionadas à peça promocional do sorteio “Mês das Mães”, que traz uma imagem da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, ao lado de sua mãe, Cleusimar Cardoso e do irmão, Ademar Cardoso.

Entendemos a comoção gerada pelos acontecimentos que vieram a público, de forma errônea e muitas Fake News infelizmente perante a família e o salão. No entanto, é importante reforçar que nada muda o fato de que Djidja será eternamente filha de Cleusimar, e sempre existirá ainda que em memória um vínculo familiar, de muito afeto e momentos de amor — e naturalmente é a mensagem que a campanha desta empresa busca transmitir.

Vale ressaltar que a imagem de Dilemar Cardoso (Djidja) é utilizada por essa empresa há mais de 17 anos e continuará sendo, pois manteremos sempre a lembrança da importância que ela representa às pessoas destes salões.

A arte utilizada é pública e foi escolhida por representar carinho, acolhimento e a força do amor entre mãe e filha, além disso. Djidja foi, é, e continuará sendo nossa garota-propaganda. Ela fez parte da história do Belle Femme e sempre será lembrada com carinho por sua beleza, leveza e alegria.

Por esse motivo, a peça não será alterada. Nosso foco é celebrar o amor das mães em sua essência, com respeito e empatia, sem julgamentos.

Agradecemos a todos que acompanham o nosso trabalho com carinho e reforçamos nosso compromisso com a verdade, a sensibilidade e o cuidado com cada cliente.

Equipe Belle Femme