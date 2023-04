“Seu comentário não foi de um jornalista, mas de um c*zão”, diz Zé Felipe em rap contra Evaristo Costa

Redação AM POST

Depois da polêmica gerada pelo comentário de Evaristo Costa sobre a criação das filhas de Virginia Fonseca, Zé Felipe lançou uma música de rap em resposta ao jornalista.

Na letra da canção, o cantor defende sua esposa e filhas utilizando palavras como “otário” e “c*zão” para se referir ao ex-apresentador do Jornal Hoje. A atitude de Zé Felipe foi uma surpresa para muitos, inclusive para sua mulher.

“Peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virginia. Ela sempre no corre, trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil chegar falando o que quer, respeita uma mãe, a minha mulher. Atrás da tela tu não sabe, irmão, que o comentário escroto parte um coração. Tu tem 46 e 20 de profissão, não é mais um menino, devia ter noção”, fala a letra.

“Então se liga, falou que queria, agora escuta o que devia. Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias. E pega a visão, seu comentário não foi de um jornalista, mas de um c#zão.” diz trecho da música.

