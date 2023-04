Sikêra Jr comenta sobre demissão da RedeTv e desabafa: ‘Pancada financeira’

Redação AM POST

Após a demissão do “Alerta Nacional”, o apresentador Sikêra Jr abriu o jogo sobre as razões de rompimento de contrato com a RedeTV! nesta sexta-feira, 14. Mesmo após diversas polêmicas enquanto esteve à frente do programa, Sikêra demonstrou benevolência com a saída mas admitiu que a saída da emissora significou uma crise financeira.

“É uma pancada financeira, não deixa de ser. Mas, tem uma multa pra isso, né? Mesmo que não seja pago o valor total, espero que chegue a um trato bacana, que fique bom pra todo mundo. É uma crise!”, disse ao apresentador.

Sikêra afirmou que acredita ser “normal” que a emissora tenha o demitido, mesmo que data do contrato ainda esteja longre. “É até 2027 o contrato e eles querem rescindir. Normal. Uma crise que está afetando todo CNPJ. Eu entendo a RedeTV, acredita?”, completou.