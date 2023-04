Sikêra Júnior joga suposta indireta para RedeTV! após circular notícia de sua demissão

Redação AM POST*

Após divulgação de notícias de que a RedeTV! demitiu Sikêra Júnior e fez graves acusações contra ele, o apresentador de 56 anos fez alguns posts misteriosos que chamaram a atenção do público e foram entendidos por muitos, como uma possível indireta para a RedeTV!.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador veterano publicou um pequeno texto contendo uma mensagem enigmática: “Você ainda vai dar água para muita gente que achou que o fundo do poço seria o seu fim”, disse ele em um post. Em uma outra publicação, o ex-apresentador da RedeTV! compartilhou uma animação do apóstolo Judas beijando Jesus Cristo e escreveu a seguinte mensagem: “Imagem forte”.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Hialley Gouveia, do site Bastidores da TV, para se livrar de uma multa contratual de R$ 17 milhões, a RedeTV! acusa o apresentador de manchar a imagem da emissora com discursos preconceituosos e homofóbicos durante apresentação do “Alerta Nacional” ao longo dos últimos três anos, além de trazer problemas com a Justiça e com o Ministério Público.

No entanto, um detalhe na saída de Sikêra Júnior da RedeTV! Tem chamado atenção. Em dezembro do ano passado, a emissora de Marcelo de Carvalho enviou um aditivo no contrato para o apresentador e para TV A Crítica. O acordo estendia a parceria para mais cinco anos (até dezembro de 2027). O documento foi assinado pelo jornalista e por Dissica Calderaro (dono da TV A Crítica) e enviado ao jurídico da RedeTV!.