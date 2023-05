Simon Gurney revelou em suas redes sociais que sustentava ex-assessora e a namorada

Na última quarta-feira, 24, Thaís Moreira, ex-assessora do australiano Simon Gurney, revelou que não seguiu viagem com ele porque a relação dos dois mudou após ele iniciar um namoro com a Miss Universo Roraima 2021, Jéssica Oliveira. Ele viajou para Macapá apenas com a amada e dispensou os serviços da profissional.

“Eu acreditei no propósito, larguei tudo em Rondônia. Insisti muito pra vir com ele e ele me ajudou muito financeiramente antes e depois, mas a partir do momento que entrou essa pessoa, as coisas mudaram, todo mundo viu. E ele tomou a decisão de viajar só com ela”, disse a jovem.

Nas redes sociais, ela afirmou ter sido questionada do motivo de não seguir o roteiro com ele e explicou que, assim que ele começou a se relacionar com a modelo, eles se afastaram.

Thaís comentou ainda que, antes de ir embora, Simon a ajudou com dinheiro, mas que ela foi obrigada a recalcular toda a sua “rota” já que imaginava que continuaria trabalhando para ele e viajando também.

Logo após, ela publicou um storie com um print que mostra Jéssica a chamando de “sapatona ingrata” por ter contado tudo o que havia acontecido. “A sapatona ingrata vai te meter um processo fofa”, prometeu Thais.

Em seguida, o australiano saiu em defesa da namorada e disse que a decisão de partir sem Thais foi exclusivamente dele. Ele também expôs que ‘bancava’ ela e a namorada dela.

Veja a publicação dele na íntegra:

Redação AM POST