A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Simone Mendes causa climão ao exibir bandeira do Pará durante comemoração da independência do Amazonas

Cantora incluiu hit paraense no repertório durante evento que celebrava data histórica do Amazonas

Por Fernanda Pereira

06/09/2025 às 07:32

Ver resumo

Foto: Reprodução

Caiu na Rede é Post  – Um momento inesperado marcou a apresentação da cantora Simone no festival “Sou Manaus”, realizado nesta sexta-feira (5), na capital amazonense. Durante o show, a artista projetou a bandeira do Pará no telão e apresentou um trecho de “rock doido”, ritmo típico das aparelhagens paraenses.

PUBLICIDADE

A escolha gerou repercussão nas redes sociais e foi vista como um climão pelo público local, já que a data tem forte simbolismo histórico: em 5 de setembro de 1850, o Amazonas foi elevado à categoria de província, separando-se do então Grão-Pará.

Dias antes, Simone havia se apresentado em Belém, no estádio Mangueirão, onde o mesmo momento foi celebrado pelo público paraense. Em Manaus, no entanto, a performance foi considerada desconfortável e descontextualizada para a ocasião.

PUBLICIDADE

Leia mais: Portal AM POST transmite ao vivo o festival Sou Manaus Passo a Paço 2025; assista

O festival, patrocinado pela Prefeitura de Manaus, integra a programação comemorativa da data. Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre a polêmica.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Polícia

Jovem desaparecido em Iranduba é encontrado morto em possível emboscada por causa de ex

Mateus Ferreira, de 25 anos, havia sumido no domingo e foi achado com marcas de tiros e tortura.

há 1 hora

Polícia

Perseguição policial termina em acidente e casal ferido em Manaus

Motociclista ignorou ordem de parada e colidiu com carro na zona sul da capital.

há 1 hora

Manaus

Motorista de aplicativo capota carro após ser atingido na traseira em Manaus   

Condutor responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro.

há 2 horas

Brasil

José Dirceu diz que Tarcísio ‘é uma ficção’ e ‘não tem força nenhuma’ sem Bolsonaro

Ex-ministro disse não enxergar em Tarcísio uma liderança que possa conduzir o bolsonarismo.

há 2 horas

Brasil

Desembargador acusado de venda de sentenças ganha mais de R$ 120 mil por mês mesmo afastado

O magistrado foi denunciado em junho passado pela PGR por advocacia administrativa, associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

há 3 horas