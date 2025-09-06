Simone Mendes causa climão ao exibir bandeira do Pará durante comemoração da independência do Amazonas

Caiu na Rede é Post – Um momento inesperado marcou a apresentação da cantora Simone no festival “Sou Manaus”, realizado nesta sexta-feira (5), na capital amazonense. Durante o show, a artista projetou a bandeira do Pará no telão e apresentou um trecho de “rock doido”, ritmo típico das aparelhagens paraenses.
A escolha gerou repercussão nas redes sociais e foi vista como um climão pelo público local, já que a data tem forte simbolismo histórico: em 5 de setembro de 1850, o Amazonas foi elevado à categoria de província, separando-se do então Grão-Pará.
Dias antes, Simone havia se apresentado em Belém, no estádio Mangueirão, onde o mesmo momento foi celebrado pelo público paraense. Em Manaus, no entanto, a performance foi considerada desconfortável e descontextualizada para a ocasião.
O festival, patrocinado pela Prefeitura de Manaus, integra a programação comemorativa da data. Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre a polêmica.