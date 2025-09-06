A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Simone Mendes se declara apaixonada por Manaus após polêmica com bandeira do Pará durante show no Passo a Paço 2025

Apesar da reação negativa, Simone buscou mostrar afeto pela cidade.

Por Natan AMPOST

06/09/2025 às 15:53 - Atualizado em 06/09/2025 às 20:02

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede! – A cantora Simone Mendes utilizou suas redes sociais na manhã deste sábado (6) para se declarar à capital amazonense, um dia depois de se apresentar no palco do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025. Em tom descontraído, a artista disse estar “apaixonada por Manaus” e que pretende retornar em breve, mas como turista.

PUBLICIDADE

Eu preciso tirar uns três dias na minha agenda para vir para Manaus. Mas para vir para curtir e viver tudo isso aqui. Isso aqui, gente, é bom demais. Quem já veio e curte se apaixona. Quem bebe dessa água se apaixona”, afirmou Simone, ignorando a polêmica que ainda repercute nas redes sociais.

A controvérsia começou durante sua apresentação na sexta-feira (5), quando a cantora abriu espaço para uma performance ao som de “Aparelhagem” e TechnoBrega, ritmos populares do Pará. Nesse momento, uma bandeira paraense foi exibida no telão, o que acabou gerando críticas do público, principalmente porque a data coincidiu com o dia da elevação do Amazonas à categoria de província, marco da independência em relação ao então Estado do Grão-Pará.

Em seguida, Simone explicou que a falha foi de sua equipe que botou a bandeira de outro estado. “Dando uma stalkeada aqui na internet vejo uma falha da minha equipe técnica no meu show. Colocaram a bandeira de outro estado no meu show. Eu só quero pedir desculpas por essa falha. [Manaus] É uma terra que eu amo tanto que eu fiquei muito triste com o erro da turma”, disse.

PUBLICIDADE

Leia mais: Simone Mendes causa climão ao exibir bandeira do Pará durante comemoração da independência do Amazonas

Nas redes sociais, manauaras demonstraram insatisfação. “Você está em Manaus e não no Pará. O absurdo!”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Vá colocar a bandeira do Pará lá no Pará. Aqui é Amazonas!”. Houve ainda quem ironizasse: “Bandeira do Pará no dia do Amazonas? Aí não né coleguinha? Pisou na bola”.

Apesar da reação negativa, Simone buscou mostrar afeto pela cidade e reforçar a energia positiva que recebeu durante o show. A apresentação fez parte de uma programação que reúne grandes nomes da música nacional, consolidando o Sou Manaus 2025 como o maior festival gratuito de artes integradas do Brasil.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

Ivete Sangalo entra no palco Malcher e agita multidão no Sou Manaus 2025

O show de Ivete integra a programação de grandes atrações do festival.

há 42 segundos

Manaus

“#SouManaus 2025” movimenta gastronomia e artesanato no centro histórico com mais de 10 mil visitantes em dois dias

A diversidade gastronômica e a vitrine para o artesanato regional têm sido os principais destaques desta edição.

há 28 minutos

Polícia

Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

Homem estava entre os mais de 50 flanelinhas retirados de circulação nas proximidades do Sou Manaus 2025.

há 1 hora

Esporte

Cristiano Ronaldo dá empurrão em fã que tentava tirar foto com ele; assista

Um torcedor conseguiu furar o esquema de segurança e se aproximar do jogador.

há 2 horas

Famosos

Cantor Chrigor, ex-Exaltasamba, é internado após sentir fortes dores e cancela agenda de shows

Chrigor usou as redes sociais para tranquilizar seus fãs e amigos.

há 2 horas