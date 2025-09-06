Simone Mendes se declara apaixonada por Manaus após polêmica com bandeira do Pará durante show no Passo a Paço 2025

Notícias Caiu na Rede! – A cantora Simone Mendes utilizou suas redes sociais na manhã deste sábado (6) para se declarar à capital amazonense, um dia depois de se apresentar no palco do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025. Em tom descontraído, a artista disse estar “apaixonada por Manaus” e que pretende retornar em breve, mas como turista.

“Eu preciso tirar uns três dias na minha agenda para vir para Manaus. Mas para vir para curtir e viver tudo isso aqui. Isso aqui, gente, é bom demais. Quem já veio e curte se apaixona. Quem bebe dessa água se apaixona”, afirmou Simone, ignorando a polêmica que ainda repercute nas redes sociais.

A controvérsia começou durante sua apresentação na sexta-feira (5), quando a cantora abriu espaço para uma performance ao som de “Aparelhagem” e TechnoBrega, ritmos populares do Pará. Nesse momento, uma bandeira paraense foi exibida no telão, o que acabou gerando críticas do público, principalmente porque a data coincidiu com o dia da elevação do Amazonas à categoria de província, marco da independência em relação ao então Estado do Grão-Pará.

Em seguida, Simone explicou que a falha foi de sua equipe que botou a bandeira de outro estado. “Dando uma stalkeada aqui na internet vejo uma falha da minha equipe técnica no meu show. Colocaram a bandeira de outro estado no meu show. Eu só quero pedir desculpas por essa falha. [Manaus] É uma terra que eu amo tanto que eu fiquei muito triste com o erro da turma”, disse.

Nas redes sociais, manauaras demonstraram insatisfação. “Você está em Manaus e não no Pará. O absurdo!”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Vá colocar a bandeira do Pará lá no Pará. Aqui é Amazonas!”. Houve ainda quem ironizasse: “Bandeira do Pará no dia do Amazonas? Aí não né coleguinha? Pisou na bola”.

Apesar da reação negativa, Simone buscou mostrar afeto pela cidade e reforçar a energia positiva que recebeu durante o show. A apresentação fez parte de uma programação que reúne grandes nomes da música nacional, consolidando o Sou Manaus 2025 como o maior festival gratuito de artes integradas do Brasil.