A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Simone Mendes se declara apaixonada por Manaus após polêmica com bandeira do Pará durante show no Sou Manaus 2025

Apesar da reação negativa, Simone buscou mostrar afeto pela cidade.

Por Natan AMPOST

06/09/2025 às 15:53 - Atualizado em 06/09/2025 às 15:55

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede! – A cantora Simone Mendes utilizou suas redes sociais na manhã deste sábado (6) para se declarar à capital amazonense, um dia depois de se apresentar no palco do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025. Em tom descontraído, a artista disse estar “apaixonada por Manaus” e que pretende retornar em breve, mas como turista.

PUBLICIDADE

Eu preciso tirar uns três dias na minha agenda para vir para Manaus. Mas para vir para curtir e viver tudo isso aqui. Isso aqui, gente, é bom demais. Quem já veio e curte se apaixona. Quem bebe dessa água se apaixona”, afirmou Simone, ignorando a polêmica que ainda repercute nas redes sociais.

A controvérsia começou durante sua apresentação na sexta-feira (5), quando a cantora abriu espaço para uma performance ao som de “Aparelhagem” e TechnoBrega, ritmos populares do Pará. Nesse momento, uma bandeira paraense foi exibida no telão, o que acabou gerando críticas do público, principalmente porque a data coincidiu com o dia da elevação do Amazonas à categoria de província, marco da independência em relação ao então Estado do Grão-Pará.

PUBLICIDADE

Leia mais: Simone Mendes causa climão ao exibir bandeira do Pará durante comemoração da independência do Amazonas

Nas redes sociais, manauaras demonstraram insatisfação. “Você está em Manaus e não no Pará. O absurdo!”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Vá colocar a bandeira do Pará lá no Pará. Aqui é Amazonas!”. Houve ainda quem ironizasse: “Bandeira do Pará no dia do Amazonas? Aí não né coleguinha? Pisou na bola”.

Apesar da reação negativa, Simone buscou mostrar afeto pela cidade e reforçar a energia positiva que recebeu durante o show. A apresentação fez parte de uma programação que reúne grandes nomes da música nacional, consolidando o Sou Manaus 2025 como o maior festival gratuito de artes integradas do Brasil.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Amazonas

Vídeo mostra PM dando chutes e socos em jovens durante abordagem em Itacoatiara

O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, neste sábado (6).

há 6 minutos

Política

Coronel acusa: Alberto Neto é apadrinhado por Omar Aziz e não deveria ser deputado federal

Claudenir afirma que a ascensão de Alberto Neto foi resultado de manobras políticas.

há 17 minutos

Manaus

Sou Manaus 2025 celebra 10 anos com espaços instagramáveis e valorização da identidade amazônica

O centro histórico de Manaus ganhou novas cores, sons e significados.

há 55 minutos

Política

Coronel denuncia Alberto Neto e afirma que deputado não é capitão: “Enganou o povo e deveria ser cassado”

O coronel classificou Alberto Neto como um “fake completo” do ex-presidente Jair Bolsonaro.

há 1 hora

Manaus

Daniel Diau, da banda Calcinha Preta, surpreende fãs e dá palinha na Cachaçaria do Dedé antes de show no Sou Manaus 2025

Clientes que estavam no local foram surpreendidos quando Daniel Diau decidiu cantar alguns sucessos.

há 1 hora