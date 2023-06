Socorristas atendem ex-BBB Gabriel Fop durante São João de Carlinhos Maia

Neste sábado, 10, o ex-BBB Gabriel Fop passou mal e acabou desmaiando durante o Arraial do Carlinhos Maia, que aconteceu em Penedo, Alagoas.

Nos stories do Instagram, ele explicou que teve uma queda de pressão por conta do forte calor, desmaiou e foi amparado pelos amigos. Gabriel foi atendido ainda no local por socorristas presentes no evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Minha pressão caiu no evento, estava muito calor, até que comi, fiz tudo e já tô aqui (no hotel) me resguardando depois do susto. Tá tudo certo”, disse Fop ao tranquilizar os fãs.

Redação AM POST