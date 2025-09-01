A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Suposta amante de motorista que causou acidente fatal leva soco de esposa traída e foge correndo em Manaus; assista

A discussão entre a esposa e a suposta amante viralizou na web.

Por AM POST

01/09/2025 às 16:56

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede! – Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (1º) mostra o momento em que a esposa de um motorista envolvido em um acidente fatal confronta a suposta amante dele. O caso ocorreu na esquina das ruas Paracuuba com Olinto de Lima, no bairro São José 1, zona norte de Manaus, e resultou na morte de uma idosa de 72 anos, identificada como Francisca Pereira Telles Teixeira.

PUBLICIDADE

Nas imagens, a mulher traída se aproxima da suposta amante, cercada por populares que presenciaram o confronto. Um homem que estava no local comentou: “Falou que era esposa dele na hora do acidente. Falou sim”. Em tom de acusação, outra mulher afirma: “Tu saiu com o dono do carro”, enquanto aponta o dedo para o rosto dela.

Durante a discussão, a mulher traída dá um soco na suposta amante, que foge correndo do local. Nesse momento o homem já havia sido detido pela Polícia Militar.

PUBLICIDADE

Leia mais: Veja o momento em que motorista é preso em flagrante após atropelar e matar idosa atropelada Manaus

O acidente teria ocorrido pouco antes, segundo testemunhas, quando o motorista dirigia embriagado um veículo modelo Gol, de placa PHW8D46. Ele colidiu violentamente contra uma picape estacionada na rua, aprisionando Francisca entre os dois carros. O impacto foi fatal, e a idosa morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e isolou a área para o atendimento às vítimas e início das investigações. O motorista foi detido e deve responder por homicídio culposo e direção sob efeito de álcool, além das consequências civis decorrentes do acidente.

Enquanto isso, a discussão entre a esposa e a suposta amante viralizou.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Globo confirma saída de William Bonner do Jornal Nacional após quase três décadas

Nos bastidores da Globo, a confirmação já era aguardada.

há 10 segundos

Amazonas

Vídeo: Secretário de Turismo de Manacapuru quebra troféu da Ciranda Tradicional após derrota da Flor Matizada

Secretário é também presidente da Ciranda Flor Matizada.

há 1 minuto

Brasil

Feira de Ceilândia tem pontos de bebidas que usam apelo sexual para atrair clientes com banca do “trepa-trepa”

As vendedoras têm idades entre 18 e 25 anos e recebem R$ 5 por garrafa, com meta diária de 15 unidades.

há 17 minutos

Pará

PF e Receita Federal apreendem 30 kg de cocaína em contêiner de açaí no Pará com destino à Austrália

A droga, dividida em 30 tabletes de cerca de 1 kg cada, estava oculta em um alojamento externo do próprio contêiner.

há 33 minutos

Polícia

Homem é preso em Manaus por esfaquear cadela prenha no bairro Santa Etelvina

Animal foi atacado com golpes de faca, perdeu os filhotes, mas sobreviveu após cirurgia de emergência.

há 34 minutos