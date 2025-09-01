Suposta amante de motorista que causou acidente fatal leva soco de esposa traída e foge correndo em Manaus; assista

Notícias Caiu na Rede! – Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (1º) mostra o momento em que a esposa de um motorista envolvido em um acidente fatal confronta a suposta amante dele. O caso ocorreu na esquina das ruas Paracuuba com Olinto de Lima, no bairro São José 1, zona norte de Manaus, e resultou na morte de uma idosa de 72 anos, identificada como Francisca Pereira Telles Teixeira.

Nas imagens, a mulher traída se aproxima da suposta amante, cercada por populares que presenciaram o confronto. Um homem que estava no local comentou: “Falou que era esposa dele na hora do acidente. Falou sim”. Em tom de acusação, outra mulher afirma: “Tu saiu com o dono do carro”, enquanto aponta o dedo para o rosto dela.

Durante a discussão, a mulher traída dá um soco na suposta amante, que foge correndo do local. Nesse momento o homem já havia sido detido pela Polícia Militar.

O acidente teria ocorrido pouco antes, segundo testemunhas, quando o motorista dirigia embriagado um veículo modelo Gol, de placa PHW8D46. Ele colidiu violentamente contra uma picape estacionada na rua, aprisionando Francisca entre os dois carros. O impacto foi fatal, e a idosa morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e isolou a área para o atendimento às vítimas e início das investigações. O motorista foi detido e deve responder por homicídio culposo e direção sob efeito de álcool, além das consequências civis decorrentes do acidente.

Enquanto isso, a discussão entre a esposa e a suposta amante viralizou.