Nesta terça-feira, 6, Thiago Salvático postou uma conversa íntima que teve com Gugu Liberato em 2019. O chef de cozinha afirmou ainda que tem vídeos de sexo com o pai de Marina, Sofia e João Augusto. As revelações vieram a tona em meio a briga judicial sobre a herança do apresentador.

Thiagou contou o motivo de não ter anexado os vídeos ao processo. Ele chegou a entrar na Justiça para provar a relação de união estável de 4 anos com Gugu após sua morte inesperada em 21 de novembro de 2019.

“Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: ‘É melhor não’ (risos). Ia dar 3 bilhões de visualizações. E quando a gente não estava junto, conversava umas duas horas diariamente pelo Skype”, disse Salvático em entrevista à Veja. O chef de cozinha afirmou que está recorrendo a ação.

Nos stories do Instagram, ele publicou uma conversa íntima que teve com Gugu em 2019 no direct. O apresentador enviou o trecho de um vídeo da cantora Maria Bethânia e o chefe de cozinha responde: “Eu também te amo” seguido de um emoji de coração.

