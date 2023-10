Assista: Swarup, pai de Alok, está em Israel em meio à guerra contra o Hamas

Juarez Petrillo, o criador do festival Universo Paralello e pai dos DJs Alok e Bhaskar, encontra-se atualmente em Israel, um país que enfrentou bombardeios e ataques no sábado (7/10). O artista, conhecido como Swarup, estava programado para realizar três sets no evento. Contudo, o local foi invadido por membros do grupo Hamas, de orientação muçulmana.

Em um vídeo compartilhado em suas Stories, Juarez expressou sua inquietação enquanto a celebração era interrompida pelos militares. “Gente, o que está acontecendo, a festa parou”, relatou enquanto registrava o local.

🇮🇱 Swarup, pai de Alok, está em Israel em meio à guerra contra o Hamas Juarez Petrillo, conhecido como Swarup, está em Israel para tocar no festival Universo Paralello.

Em outra postagem, o DJ mencionou que estava pronto para tocar, mas houve um atraso de uma hora no lineup. “Eu já estava no palco pronto para tocar. Tudo estava muito espiritual. Foi a primeira vez que algo assim ocorreu, nunca vi uma festa ser interrompida dessa forma! Não sei o que dizer.”

Conforme a legenda de uma publicação no X (antigo Twitter), o festival Universo Paralello foi invadido por membros do Hamas, que abriram fogo contra o público. A equipe do evento teve que evacuar a área, mas, infelizmente, houve relatos não confirmados de pessoas feridas.

Segundo a assessoria de Juarez, tanto a equipe do festival quanto o próprio DJ estão em segurança. Este foi o primeiro evento do Universo Paralello realizado em Israel na história.

Redação AM POST*