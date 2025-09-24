A notícia que atravessa o Brasil!

Tamires Assis e Martina Sanzi trocam xingamentos e quase partem para agressão em A Fazenda 17

A amazonense e a influenciadora perderam o controle e trocaram ofensas que quase evoluíram para uma agressão física.

Por Natan AMPOST

24/09/2025 às 09:37 - Atualizado em 24/09/2025 às 09:48

A primeira formação de roça da temporada de A Fazenda 17 foi marcada não apenas pelas estratégias de jogo, mas também por uma briga acalorada que movimentou a madrugada desta quarta-feira (24). A amazonense Tamires Assis, e Martina Sanzi, ex-participante do De Férias com o Ex, perderam o controle e trocaram ofensas que quase evoluíram para uma agressão física dentro da sede do reality show da Record TV.

O desentendimento teve início logo após a dinâmica do Resta Um, quando Tamires decidiu salvar Yoná Sousa, surpreendendo parte do grupo que acreditava que ela iria proteger aliados diferentes. A decisão deixou Martina furiosa, e o confronto começou ainda no intervalo do programa ao vivo, com direito a intervenção da apresentadora Adriane Galisteu, que tentou acalmar os ânimos para que a votação prosseguisse.

Martina não escondeu a insatisfação e foi tirar satisfação diretamente com Tamires. “Ninguém mais confia em você! Por que tu estava no nosso meio, ouvindo tudo?”, disparou a gaúcha, acusando a rival de deslealdade. A manauara, por sua vez, rebateu afirmando que não devia satisfações a ninguém dentro do jogo: “Eu salvo quem eu quiser, não tenho compromisso com você.”

A partir daí, os gritos começaram a ecoar na sede. Tamires acusou a adversária de ser invejosa e “sem luz”, enquanto Martina retrucava chamando a colega de falsa, incoerente e sem palavra. O embate verbal se intensificou rapidamente, com xingamentos pesados, acusações pessoais e ironias sobre a participação de cada uma no reality.

Ofensas e provocações

O clima na cozinha da sede ficou insustentável. Martina ironizou o motivo da presença da rival no programa: “Tu tá aqui porque é ex de fulaninho, né? Se enxerga, você é uma songamonga.” Tamires não deixou barato: “Olha no espelho e vê quem é a songamonga! Tu é ridícula, feia, sem brilho. Aceita, eu salvo quem eu quiser.”

As duas passaram a se acusar de inveja, falsidade e falta de autenticidade. Martina insistia que estava no reality “por mérito próprio”, enquanto Tamires reforçava que sua trajetória vinha da cultura popular de Manaus e não dependia de relacionamentos passados.

Leia mais: Tamires Assis é anunciada em A Fazenda 17 com rótulo de ex namorada de Davi Brito

Entre gritos de “lesa”, “burra” e “invejosa”, a discussão alcançou o ponto máximo quando Tamires avançou em direção à rival. A situação só não terminou em agressão física graças à intervenção de Kathy Maravilha, que segurou a manauara antes que o confronto saísse do controle.

A briga repercutiu rapidamente entre os internautas que acompanhavam o reality em tempo real.

