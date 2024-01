Telão é colocado em Parintins para população acompanhar paredão de Isabelle no BBB24

A cidade de Parintins, distante 400 km em linha reta de Manaus, está em festa e mobilizada para garantir a permanência de Isabelle Nogueira no BBB24. A participante, conhecida como cunhã-poranga do Boi Garantido, lidera com folga diversas enquetes sobre o paredão desta terça-feira (30) e é considerada favorita para permanecer no programa.

Nesta terça-feira (30), a prefeitura de Parintins decidiu apoiar Isabelle Nogueira de forma inédita. Foi disponibilizado um telão em uma praça da cidade, onde os moradores puderam assistir ao programa ao vivo e, ao mesmo tempo, votar pela permanência da cunhã-poranga. O paredão é entre Isabelle, Alane, Luigi e Juninho.

A cidade de Parintins, conhecida pelo tradicional Festival Folclórico, que tem a disputa dos bois Garantido e Caprichoso, está unida em prol de sua representante no BBB24. Moradores e fãs da Isabelle Nogueira têm se mobilizado nas redes sociais e organizando carreatas e manifestações em apoio à participante.

Isabelle Nogueira, também conhecida como cunhã-poranga do Boi Garantido, desponta como favorita nas enquetes sobre o paredão desta semana. Sua trajetória no programa tem conquistado o público, que se identifica com sua personalidade autêntica e carismática.