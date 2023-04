‘Tenho é vontade de sumir’, desabafa MC Guimê em carta aberta sobre caso de assédio no BBB23

Redação AM POST

MC Guimê publicou uma carta aberta nas redes sociais na noite da última segunda-feira, 10, desabafando sobre os ataques que tem sofrido desde que foi acusado de cometer assédio no Big Brother Brasil (BBB) 23.

“Não tô bem no momento. Ultimamente tem sido embaçado. Minha família, meus amigos, equipe e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas às vezes tenho é vontade de sumir. Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e eu tô passando por essas”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais? Como vivo da arte, vivo da música, preciso e gosto de estar aqui divulgando novos projetos pra vocês. Tenho que compartilhar esse lado de cá da vida real de um artista que antes de ser artista é um ser humano também. Pretendo cuidar da minha mente, do meu coração e do meu espírito, que não estão bem, mas creio que em breve vão ficar”, completou Guimê.

O funkeiro disse saber que existem milhões de pessoas que gostam do trabalho e acompanharam a trajetória dele, por isso decidiu tornar público o desabafo. Ele também mencionou estar enfrentando sinais de depressão e ansiedade e ganhou o apoio de alguns famosos.

Veja