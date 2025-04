Thais Carla perde 30kg e revela nova fase: “Não foi obrigação, foi escolha”

Notícias Caiu na Rede – A influenciadora e dançarina Thais Carla revelou que perdeu 30 quilos desde que decidiu mudar seus hábitos, em novembro de 2024. Em entrevista à Marie Claire, ela contou que a reeducação alimentar e a retomada dos exercícios físicos transformaram não só o corpo, mas também sua forma de viver.

“Não era por imposição, era por escolha. Quis mudar por mim”, destacou. Thais afirmou que sempre foi acolhida pela família, mas sentiu vontade de experimentar algo novo para acompanhar o ritmo das filhas, Eva (4) e Maria Clara (7), e voltar à dança, uma de suas grandes paixões.

Ela contou que o processo foi acompanhado por uma equipe nutricional e buscou uma relação mais leve com a alimentação. “Agora olho a comida com outros olhos. Quero algo mais colorido, mais saudável. A mudança virou meu estilo de vida”, explicou.

O ponto de virada foi quando gravou um vídeo com Ivete Sangalo, em 2024, para a música Energia de Gostosa. “Me senti cansada. Aceitei o convite, foi incrível, mas percebi que meu corpo precisava de mais movimento”, contou.

Hoje, com 30 quilos a menos e uma rotina mais ativa, Thais celebra a reconexão com seu corpo e seu propósito. “Descubro músculos novos, me reconheço diferente a cada dia.”