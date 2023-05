Thomaz Costa é denunciado à polícia por agressão a Tati Zaqui

Nessa quinta-feira, 18, a cantora Tati Zaqui registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra Thomaz Costa por agressão física e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio. O caso se tornou público apenas nesta sexta-feira, 19.

Em seu depoimento, Tati descreveu episódios de agressões físicas, abuso psicológico e dano. Segundo o colunista Leo Dias, no Metrópoles, a cantora contou que, desde novembro de 2022, Thomaz começou a se mostrar possessivo, com ciúmes excessivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos casos de violência aconteceu quando ela tentou sair do apartamento do ator. Ele teria segurado Tati firmemente pelos braços e impedido a saída dela. A situação só teria acabado após ela ligar para a mãe dele.

Mesmo assim, Tati decidiu perdoar o rapaz e reatar o namoro, acreditando em Thomaz, que prometeu melhorar o comportamento. Ele chegou a fazer terapia, mas o ciúme e as agressões física e verbal continuaram.

A funkeira disse que ele quebrava objetos e tapava a boca dela para evitar que Tati gritasse, além de ofendê-la verbalmente, durante um ataque de ciúmes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro momento citado pela cantora foi quando ela viajou a trabalho ao Rio Grande do Sul e o namorado não acreditava que seu celular estivesse fora de área, fazendo várias ligações e a acusando de traição.

A situação teria impossibilitado Tati de fazer o trabalho durante a viagem, o que fez com que ela colocasse um ponto final no namoro, e Thomaz reagiu dizendo que não aceitaria o fim e deu um chute na perna da cantora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A partir daí, com medo, e não vendo outro jeito do agressor se distanciar e acalmar, Tati abriu uma live no Instagram, dizendo aos seus seguidores que, se não voltasse, alguma coisa teria acontecido consigo, vindo a mostrar todos os objetos que estavam jogados no chão”, segue o B.O.

Tati afirma que chegou a ser internada ao ficar com a saúde abalada por conta do relacionamento e sempre evitava denunciar por se preocupar com a imagem do ator.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A funkeira decidiu ter mais uma conversa e a situação teria saido do controle, com agressão e mordidas em nas pernas, além de ter sido seguida pelo ator a caminho de um show, ela foi surpreendida horas depois com ele em sua casa, questionando porque foi bloqueado das redes sociais.

No relato, Tati afirma que deu um “basta definitivo” no relacionamento no dia 15 de maio e Thomaz ameaçou a cantora, mostrando uma faca grande em sua cintura.

Em nota, a assessoria de Tati afirmou: “Tanto as declarações como as fotos, infelizmente, são verídicas. Tati Zaqui está profundamente abalada emocional e psicologicamente. Pedimos o carinho e respeito dos fãs e da imprensa neste momento”.

Redação AM POST