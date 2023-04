Tirulipa aproveita feriado de Páscoa em Manaus e visita tribo indígena com a família

Redação AM POST

O humorista Tirullipa aproveitou o dia de sol deste domingo, 9, para curtir o feriado de Páscoa em Manaus para visitar uma tribo indígena com a família.

Tirulipa fez um dos passeios clássicos de quem vem até Manaus para conhecer um pouco da tradição indígena e as belezas naturais da cidade, além dos animais amazônicos.

Ele, junto com as filhas visitou a comunidade indígena Tuyuka, navegou pelas águas do Rio Negro e também nadou com os botos cor-de-rosa.

As fotos dos momentos descontraídos foram publicados por Tirullipa em seu perfil do Instagram.

O humorista está na cidade com seu show ‘Stand Up do Tirullipa’ no Circo Kroner. As últimas apresentações ocorrem neste domingo, 9, com sessão de 17h e às 19h30.