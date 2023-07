Tirulipa faz piada com sumiço do marido de Joana Darc em Cruzeiro: “Foi muita chibata, nem sentar o coitado consegue”

O humorista Tirulipa fez piada com o sumiço do empresário Aldenor Lima, que é marido da deputada estadual Joana Darc (União Brasil) no cruzeiro do cantor Wesley Safadão no arquipélago das Bahamas, no Caribe. Nesta semana semana viralizou nas redes sociais vídeo da parlamentar, que faltou trabalho na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para curtir o evento, procurando o esposo no local.

“Joana Darc o nome dela, eu vou contar. Ela veio me agradecer porque achou. Pera ai descarada. Eu já vi perder menino, porque criança se perde é normal, mas não se perdeu uma criança aqui dentro. Solteiro, eu não vi um solteiro se perder e chagar nos achados e perdidos. Porque que só os casados estavam se perdendo?“, questionou Tirulipa durante seu show humorístico no cruzeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Hoje no café da manhã encontrei os dois. A bichinha veio me agradecer: ‘graças a Deus ele apareceu hoje de manhã’. Não fale nada não eu vou dizer descarado. Aí ela foi e disse: ‘ fale com o Wesley vamos melhorar essa segurança’. Eu disse: ‘é verdade, aconteceu alguma coisa com o seu marido?’, aí ela disse: ‘rapaz foi muita chibata o pobre está todo vermelho com o pescoço roxo, todo ‘azunhado’, chega deu pena, foi muita chibata’. Aí eu disse: ‘porque você não senta e conversa com ele?’, e ela disse: ‘nem sentar o coitado consegue’. A gente tá aqui para viver o invivível“, contou o humorista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entenda o caso

Em vídeo que viralizou nas redes sociais Joana é zoada por Tirulipa e demais passageiros ao pedir ajuda para encontrar o marido, o empresário Aldenor Lima, de quem se desencontrou no cruzeiro.

“Vou chamar. Ele não sabe que tu tá aqui? Aldenor por favor. Qual o seu nome querida?” perguntou Tirulipa. “Porr*, caralh* tu me conhece eu sou Joana Darc lá do Amazonas”, respondeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A resposta da deputada surpreende o humorista e gerou zoação em coro dos demais passageiros. Tirulipa também brinca: “Aldenooooooooooor, fica por aí mesmo, não vem para cá não. Venha traga a vara, que a ‘capivara’ taqui. Corre, se não tu vai levar chifre, cara”.

Deputada Joana Darc falta sessão da Aleam para ver show de Safadão pic.twitter.com/IdfWxhTdAn — AM POST (@portalampost) July 12, 2023

Após a repercussão negativa nas redes sociais, por ter faltado uma votação importante na Aleam para estar no cruzeiro, a deputada se manifestou alegando que há seis anos não tira férias e divulgou memorando em que solicita desconto em seu salário pelas faltas.

“Já são 6 anos sem férias, portanto, comunicamos a todos que estamos viajando. Ainda na semana passada, solicitei os descontos no meu salário, pois precisei faltar o trabalho três dias e não dava para remarcar essa passagem”, diz a nota.

Memorando

Porém, surgiu uma nova polêmica sobre o documento divulgado e a deputada foi acusada de ter forjado o memorando, que não apresenta número de protocolo, o que não é comum, tendo em vista que todos os documentos tramitados na Casa Legislativa possuem esse registro e constam no Aleam Digital, uma plataforma interna utilizada para a tramitação dos documentos.

Em seguida, ela se manifestou novamente nas redes sociais para dizer que o caso é fake news e que em toda sua vida pública nunca forjou nenhum documento.

“Não é obrigatório que eu peça os descontos, pois quando o deputado falta, se ele não justificar, é falta e ponto. Não tenho na minha vida pessoal e pública nenhuma ocorrência de forjar documentos, nem precisaria fazer isso pois como já disse antes, não é obrigatório formalizar nada para que minhas faltas sejam descontadas“, disse.

A parlamentar também disse que pretende processar todos que criarem suposições em seu nome. “Interpelarei judicialmente todos aqueles que criam suposições ou que fazem postagem sem mencionar diretamente meu nome. Esse é um recurso jurídico cabível nesses casos“, disse.

Redação AM POST*