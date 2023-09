Tucumã é chamado de ‘praga’ no programa de Luciano Huck e revolta amazonenses

Internautas amazonenses se manifestaram revoltados nas redes sociais após viralizar um vídeo do programa Domingão com Huck, em que uma mulher fala que o fruto Tucumã era visto como ‘uma praga’ e hoje é usado na produção de cosméticos.

No vídeo gravado no município de Irituia, situado no nordeste do Pará, o apresentador Luciano Huck questiona uma moradora: “quem falou que isso aqui tinha valor?”. “Foi a Natura. Não valia nada era só visto como uma praga”, respondeu a mulher.

Outro ponto que revoltou os internautas foi Luciano Huck ter dito que o Tucumã é do Pará.

No Pará, o fruto chegou a ser utilizado apenas na alimentação de animais, diferentemente do que ocorre no estado do Amazonas, onde o consumo do tucumã pelos moradores locais é amplamente difundido especialmente na culinária manauara, com o tradicional sanduíche “X-Caboquinho” e outras iguarias.

“Vai já voar um caroço de tucumã na testa”, escreveu a influenciadora Ruivinha de Marte em comentário ao vídeo.

“A frase que simplifica isso e ainda todas as besteiras que falam sobre a Amazônia é um mantra: ‘O BRASILEIRO NÃO CONHECE A AMAZÔNIA'”, declarou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Josué Neto.

“Ainda faz a matéria com paraense, com o Tucumã que é propriedade do AMAZONENSE!!”, disse uma internauta.

O tucumã (ou tukumã) é o fruto, nativo da região amazônica, de polpa fibrosa e casca amarelo-esverdeada ou avermelhada do tucumanzeiro (Astrocaryum vulgare), palmeira que pode chegar até 15 metros de altura.

Redação AM POST*