Turnê de Justin Bieber é cancelada

Redação AM POST

Os fãs de Justin Bieber que esperam ansiosamente por novas datas para sua turnê internacional adiada foram informados de que os shows realmente não acontecerão.

Sites de fãs informaram que o restante das datas da turnê Justice World Tour do cantor canadense foram canceladas, e o site de Bieber não lista nenhuma data no momento.

No site da empresa de ingressos Ticketmaster, todos os shows nos Estados Unidos, Irlanda, França, Polônia, Austrália, Estados Unidos, Dinamarca e República Tcheca também são mostrados como cancelados. O mesmo vale para o show de Bieber em Bangkok, Tailândia, de acordo com o organizador do evento Live Nation Tero.

O artista e seus representantes não comentaram sobre os cancelamentos ou deram um motivo.

Fãs em Londres, onde Bieber estava originalmente programado para se apresentar em fevereiro, receberam um e-mail da empresa de eventos AXS nesta terça-feira (28) afirmando: “Lamentamos informar que os shows de Justin Bieber planejados para acontecer na arena O2 foram cancelados”.

“Entendemos que você ficará desapontado e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar”, afirmou, acrescentando que os reembolsos serão emitidos.

Bieber anunciou pela primeira vez que faria uma pausa nas apresentações em junho, um mês após o início de sua turnê, devido a ter a Síndrome de Ramsay-Hunt , que deixou seu rosto parcialmente paralisado.

A estrela pop então retomou a turnê no final de julho.

No entanto, depois de ir para a Europa e fazer seis shows ao vivo, “isso custou muito” para ele, e o cantor anunciou em um comunicado publicado no Twitter em setembro que cancelaria os shows.

Ele acrescentou que precisa fazer de sua saúde “a prioridade” agora: “Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar”.

A CNN entrou em contato com os representantes de Bieber para comentar.

Último show foi no Brasil

Em outubro do ano passado, em um comunicado publicado no perfil @Justicetour, o perfil anunciou que a turnê “encerrou” e que o restante das datas dos shows de Bieber estariam sendo adiados.

O comunicado diz que a última data da turnê foi no Rock in Rio, que aconteceu no início de setembro de 2022.

“Todas as datas restantes de sua turnê mundial foram adiadas para o próximo ano”, disse a mensagem, acrescentando que o atraso abrange todos os shows até 25 de março de 2023.

*Com informação de CNN