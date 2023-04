‘Vamo parar de pegar no pé da minha família’, diz João Guilherme ao defender Zé Felipe e Virgínia

Redação AM POST

O ator João Guilherme usou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para defender Zé Felipe e Virgínia após a polêmica com o jornalista Evaristo Costa. O influenciador veio à público defender o irmão e a cunhada após a avalanche de polêmicas que cercam a família deles.

Em uma série de tweets, João expôs o posicionamento dele a respeito dos recentes acontecimentos familiares, como a perda da avó, Carmem Divina, além do escândalo com a base da We Pink. “Eu sei que PRA VOCÊS pode ser difícil, mas vamo parar de pegar no pé da minha família. Porra. Geral fragilizado e tendo que lidar com uma personalidade importante como Evaristo dando pitaco sobre criação Mãe/Filha. Ai o barraco armou, como ces acham que tá o clima na família?”, disse ele.

eu sei que PRA VOCÊS pode ser difícil, mas vamo parar de pegar no pé da minha família. Porra.

Geral fragilizado e tendo que lidar com uma personalidade importante como Evaristo dando pitaco sobre criação Mãe/Filha. Ai o barraco armou, como ces acham que tá o clima na família?

O ator ainda fez reclamações sobre o excesso de pressão em cima de Zé Felipe e Virgínia “Vocês tornaram o Zé e a Virgínia gigantescos, não é qualquer cabeça que digere tudo isso da melhor forma. SE VOCÊ NÃO GOSTA, RALA. Rala das páginas de fofoca que vocês param de ver. simples”, escreveu.

Mesma semana tiveram os fiscais de luto, sobre a forma de cada um lidar com a nossa perda. Vocês tornaram o Zé e a Virginia gigantescos, não é qualquer cabeça que digere tudo isso da melhor forma.

SE VC NÃO GOSTA, RALA.

rala das páginas de fofoca que vcs param de ver. simples.