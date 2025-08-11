Vaza áudios e prints de conversas entre Tirullipa e suposta amante; confira

Notícias Caiu na Rede! – O humorista Tirullipa, um dos nomes mais conhecidos da comédia brasileira, está no centro de uma polêmica após o vazamento de mensagens e áudios trocados com a influenciadora digital Dani Lopez, filha de seu ex-assessor, Duda Lopez. Os registros revelam que os dois mantiveram um relacionamento em segredo, apesar de o artista ser casado há mais de 15 anos com Stefânia Lemos. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Nos prints que circulam nas redes sociais, Tirullipa não apenas demonstra afeto, mas se declara apaixonado. Em uma das mensagens, ele afirma: “Eu quero demais, vai depender só de você, dessa vez eu não vou sumir”. Em outra, destaca sua admiração pela jovem: “Você não tem noção de como é gostoso a gente tá junto, teu toque, seu abraço, você é muito carinhosa, você é apaixonante, incrível, perfeita em tudo”.

O humorista também enviou fotos descontraídas, incluindo registros de uma apresentação de seu circo, e expressou saudade: “Sumi pois não quis atrapalhar, mas confesso que não te esqueci, você é foda, me pegou de jeito, quero te esquecer, mas não consigo, maravilhosa demais”.

As conversas mostram ainda a insistência de Tirullipa em manter contato: “Você é única, nossa química é foda e nunca vou te esquecer. Tentei demais não te procurar, mas hoje resolvi dizer tudo isso”.

Em outro momento, Dani Lopez lembra que o humorista “tinha uma família”. A resposta dele indica a tentativa de manter a relação de forma discreta:

“Eu te quero muito, só se você não quiser mesmo, mas eu te quero, e dá pra gente se encontrar na semana, dá para a gente ficar junto sem dar merda para nenhum dos dois lados. Peguei um apê em Barueri, e você pode ir para o meu apê se quiser, que eu vá para o seu, só quero saber se você quer ou não. Se você não quiser, não te procuro mais”.

A repercussão foi imediata, com internautas debatendo sobre os limites da vida pessoal de figuras públicas e a exposição de conversas privadas. A situação também gerou críticas e especulações sobre o casamento do humorista.

Após a divulgação, Dani Lopez se pronunciou por meio dos stories no Instagram. Ela pediu respeito e afirmou que não pretende alimentar a polêmica:

“Sobre essas notícias que estão circulando envolvendo o meu nome e do artista em questão: Peço que tenham cuidado com julgamentos e ataques. Atrás de cada tela existe uma pessoa, uma família, e vocês não conhecem toda a história. As pessoas mais importantes da minha vida sabem a verdade e isso é o que me conforta. Não quero alimentar polêmicas nem direcionar ódio a ninguém. É injusto reduzir pessoas a rótulos quando não se conhece de verdade o que aconteceu. Dito isso, não pretendo falar mais sobre o assunto. Que possamos seguir com respeito”.

Até o momento, Tirullipa não se manifestou publicamente sobre o conteúdo das mensagens e áudios. A assessoria do humorista também não respondeu aos questionamentos da imprensa.