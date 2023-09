O vazamento de um suposto nude do influencer Edu Oliver causou grande euforia entre os internautas na madrugada desta quinta-feira (28). O nome dele se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O jovem, de apenas 18 anos e natural de Manaus, Amazonas, está praticando do elenco desta edição da “Casa da Barra”, produzido pelo influenciador Carlinhos Maia.

Apesar de ter sido apresentado ao público apenas no dia anterior, Edu Oliver já conquistou uma grande quantidade de seguidores nas redes sociais. Até a publicação desta matéria, o jovem acumulava mais de 80 mil seguidores em sua conta no Instagram. Sua participação no programa “Casa da Barra” foi o suficiente para despertar o interesse do público e impulsionar sua popularidade nas plataformas digitais.

O vazamento de um suposto nude de Edu Oliver causou alvoroço nas redes sociais. A imagem se espalhou rapidamente, gerando diversas reações entre os internautas. Enquanto alguns expressavam sua solidariedade ao influencer, outros aproveitaram a situação para fazer piadas e memes.

Chegada na casa

Carlinhos Maia, apresentou ontem (27) o influencer de Manaus como novo integrante da nova temporada da Casa da Barra.

“As mulheres pediram homem na casa e aí trouxemos do Norte, vem cá Edu”, disse Carlinhos. A advogada Deolane Bezerra demonstrou interesse no rapaz.

Redação AM POST*