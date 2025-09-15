A notícia que atravessa o Brasil!

Veja a participação de Patixa Teló no programa Estrela da Casa na Rede Globo

Patixa foi entrevistada pela apresentadora Ana Clara durante a atração.

Por Natan AMPOST

15/09/2025 às 22:21

Notícias Caiu na Rede! – A influenciadora digital Patixa Teló, conhecida como a Rainha do Amazonas, teve uma participação especial no programa Estrela da Casa, da Rede Globo, nesta segunda-feira (15).

Patixa foi entrevistada pela apresentadora Ana Clara durante a atração que perguntou qual era a diferença de assistir o programa em casa e no estúdio ao vivo. “Mana é muita loucura e eu acho que tem muitos cantores que cantam bem, tem uma voz linda. Na próxima, no outro ano Patixa Teló grava também um cd”, disse.

A Rede Globo destacou a participação de Patixa como convidada especial, evidenciando o reconhecimento nacional da influenciadora amazonense. A visita reforça o prestígio de Patixa e sua presença marcante nas redes sociais, ampliando seu alcance para além do Amazonas.

Vídeos curtos de sua participação têm circulado nas redes sociais, mostrando Patixa com seu carisma único e conquistando admiradores de todas as idades.

Seguidores comentaram sobre sua interação com os globais, e a influenciadora virou assunto em diversos memes. Entre os comentários mais divertidos, fãs brincaram: “Não to crendo na Patixa Roitman” e “A gata daqui a pouco entra no lugar da Odete Roitman”, comparando-a à icônica vilã da televisão brasileira.

