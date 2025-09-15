Veja a participação de Patixa Teló no programa Estrela da Casa na Rede Globo

Notícias Caiu na Rede! – A influenciadora digital Patixa Teló, conhecida como a Rainha do Amazonas, teve uma participação especial no programa Estrela da Casa, da Rede Globo, nesta segunda-feira (15).

PUBLICIDADE

NEM ACREDITO QUE TEMOS UM VÍDEO DAS RAINHAS ANA CLARA E PATIXA TELÓ NO MESMO AMBIENTE!!! ️ #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/7IzjJDnBn6 — TV Globo (@tvglobo) September 16, 2025

Patixa foi entrevistada pela apresentadora Ana Clara durante a atração que perguntou qual era a diferença de assistir o programa em casa e no estúdio ao vivo. “Mana é muita loucura e eu acho que tem muitos cantores que cantam bem, tem uma voz linda. Na próxima, no outro ano Patixa Teló grava também um cd”, disse.

PUBLICIDADE

Patixa teló anunciando que lançará seu cd em primeira mão Em breve “Eu sei que todo mundo cheira pó” ganhará as rádios de todo o Brasil #EstrelaDaCasa

pic.twitter.com/nuLNY6gfhy — RANCHO DO MAIA (@ranchodomaia) September 16, 2025

A Rede Globo destacou a participação de Patixa como convidada especial, evidenciando o reconhecimento nacional da influenciadora amazonense. A visita reforça o prestígio de Patixa e sua presença marcante nas redes sociais, ampliando seu alcance para além do Amazonas.

Leia mais: Patixa Teló, a Rainha do Amazonas, participa do Estrela da Casa na TV Globo e tieta famosos como Cauã Reymond

PUBLICIDADE

Vídeos curtos de sua participação têm circulado nas redes sociais, mostrando Patixa com seu carisma único e conquistando admiradores de todas as idades.

ERA GOSPEL?

Patixa Teló performando “Como zaqueu” na nova turnê. pic.twitter.com/ArdlMptY5B — acervo patixa (@patixacervo) September 16, 2025

Seguidores comentaram sobre sua interação com os globais, e a influenciadora virou assunto em diversos memes. Entre os comentários mais divertidos, fãs brincaram: “Não to crendo na Patixa Roitman” e “A gata daqui a pouco entra no lugar da Odete Roitman”, comparando-a à icônica vilã da televisão brasileira.