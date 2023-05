Veja vídeo: Bruno é acusado de transfobia por Lisa Gomes

Redação AM POST

Bruno, da dupla com Marrone, foi acusado de transfobia após fazer uma pergunta indiscreta sobre a intimidade da repórter Lisa Gomes, do TV Fama, que cobria um show da dupla no Villa Country, na última sexta-feira (12).

A situação constrangedora ocorreu nos bastidores do evento, quando a jornalista foi gravar uma entrevista com o cantor, que perguntou: “Você tem pau?”. A profissional. que é mulher transgênero, ficou sem reação com as palavras do sertanejo.

“Fiquei sem acreditar no que ele estava perguntando. Não tive reação para rebater, nunca tinha passado por uma situação tão constrangedora. Eu convivo com o preconceito a minha vida inteira, mas não sou obrigada a aturá-lo. Me senti desrespeitada e com meus direitos como mulher trans violados”, disse a repórter em entrevista a colunista Fábia Oliveira.

Lisa disse ainda que no camarim da dupla estavam presentes pessoas da equipe dos cantores e do Villa Country, mas que ninguém se manifestou diante do ocorrido esperand uma reação dela.

“A reação de todos dentro do camarim foi de perplexidade, ninguém reagiu. Quando ele fez a infeliz pergunta todos ficaram em silêncio, esperando uma reação minha, mas não tive”, relatou a jornalista, que cumpriu com seu compromisso profissional ansiosa para que acabasse logo e ela pudesse ir embora.

“No fundo, eu queria sumir daquele lugar e esquecer o que tinha passado, mas não podia… Eu represento uma comunidade que precisa ser vista e respeitada como qualquer ser humano. Não consegui dormir à noite, chorei muito e precisei de apoio. Sempre tive dificuldades em aceitar meu corpo e por isso fiquei muito mal. As pessoas não têm noção quanto dói esse processo da transição”, desabafou.

Ela falou ainda que o fato de Bruno estar bêbado na ocasião não é desculpa para o que ele fez: “Nada justifica a atitude transfóbica dele! Ele é assim, estando bêbado ou sóbrio vai agir do mesmo jeito. O álcool só ajuda a cuspir o preconceito enraizado”.

Por fim, Lisa Gomes revelou se pretende processar o sertanejo: “Estou conversando com meu jurídico e estudando essa possibilidade. Transfobia não é opinião, é crime! É preciso proteger as trans e não transformá-las em alvo da ignorância, conservadorismo e chacota. Não vou ser chacota de ninguém!”

Fábia Oliveira divulgou um trecho do diálogo contrangedor entre Bruno e Lisa Gomes que, até o fim desta publicação, não confirmou publicamente se as medidas judicias cabíveis serão tomadas contra o cantor.

[EMBED]https://twitter.com/eusouomohamed/status/1658140610400776192[EMBED]