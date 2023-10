Veja vídeo: Caio Castro sofre acidente durante corrida de caminhões

Neste sábado (14/10), o ator e piloto Caio Castro se envolveu em um acidente durante uma sessão de treinos da Copa Truck. O acidente aconteceu no Autódromo Internacional de Tarumã, localizado em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Durante a sessão de treinos, Caio Castro perdeu o controle do Mercedes-Benz #22 que estava dirigindo e colidiu contra um muro de proteção do autódromo. O impacto foi forte e assustou os espectadores presentes no local, que assistiam aos treinos.

Felizmente, apesar da colisão, Caio Castro conseguiu sair ileso do acidente. A equipe de resgate foi acionada imediatamente e chegou rapidamente ao local para prestar assistência ao piloto. Após avaliação médica, constatou-se que o ator não sofreu ferimentos graves.

Mesmo após o susto, Caio Castro afirmou que pretende participar normalmente das corridas que ocorrerão ainda neste sábado. Apesar do acidente, ele se mostrou confiante e determinado a continuar competindo.