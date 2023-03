Veja vídeo: Cobra-real se ‘levanta ‘e é filmada por agente florestal

Redação AM POST*

O influenciador digital e agente florestal indiano Susanta Nanda ganhou fama nas redes sociais depois que publicou um vídeo de uma cobra-real, considerada a espécie de serpente mais venenosa e comprida do mundo.

No vídeo, que acumula mais de 600 mil visualizações, a cobra aparece no topo de um morro com parte significativa de seu ‘pescoço’ levantada, o que impressionou os internautas. A localização específica do vídeo não foi divulgada.

“A cobra-real pode literalmente ‘se levantar’ e olhar nos olhos de uma pessoa adulta. Quando confrontados, eles podem levantar até um terço de seu corpo do chão”, tuitou Nanda.

De acordo com a National Geographic, as cobras-reais podem atingir cerca de 5,4 metros de comprimento e, apesar de serem as mais venenosas do mundo, são tímidas e evitam os humanos sempre que possível.

Ainda segundo a organização global, uma outra particularidade das cobras-reais é que elas exibem um ‘capuz’ e emitem um silvo semelhante ao rosnado de um cachorro quando se sentem ameaçadas.

Veja o vídeo

The king cobra can literally "stand up" and look at a full-grown person in the eye. When confronted, they can lift up to a third of its body off the ground. pic.twitter.com/g93Iw2WzRo

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 27, 2023