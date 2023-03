Veja vídeo: Estudantes de Biomedicina geram indignação na web após hostilizarem colega por ter 40 anos

Redação AM POST*

Três estudantes do curso de biomedicina de uma universidade particular de Bauru (SP) geraram indignação na web após postarem um vídeo nas redes sociais no qual debocham de uma colega de curso por ela ter 40 anos. A publicação foi feita nesta sexta-feira (10) no Twitter e viralizou.

No vídeo, uma das estudantes ironiza: “Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?”. Logo na sequência, outra jovem responde: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. “Realmente”, concorda a terceira fazendo uma cara de deboche.

Estudantes de Bauru passam vergonha ao debochar de colega de turma de 40 anos de idade: "40 anos não deveria fazer faculdade, deveria estar depositada". pic.twitter.com/7EEiXaAn5z — Pensando Alto (@pensandoaltorc) March 11, 2023

As imagens foram postadas no Instagram como “close friends” – quando apenas pessoas escolhidas podem acessar o conteúdo. No entanto, o vídeo acabou se tornando público.

Com a grande repercussão do caso, a Unisagrado divulgou nota de apoio a estudante ofendida: “Para começarmos esta conversa, deixamos claro que não compactuamos com qualquer tipo de discriminação. Completando… defendemos uma causa: A EDUCAÇÃO. Na verdade, somos a causa. Acreditamos que todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser, porque educação é isso: autonomia. Isso tudo faz sentido para nós”.

Arrependidas

Procuradas pelo portal G1, uma delas disse que as três estão arrependidas do que falaram e que o vídeo foi uma “brincadeira de mau gosto”. Ela contou que as imagens foram postadas inicialmente no “close friends” do Instagram (recurso que permite que o usuário selecione seguidores específicos), mas acabou saindo da roda de amigos e viralizou.

“Nunca foi na intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos”, disse uma das estudantes ao veículo.

Colegas fazem homenagem

Após a repercussão, a aluna foi recebida na universidade com flores pelos colegas de curso. O momento foi divulgado no perfil da sobrinha que comemorou: “Obrigada pelo carinho”.

A publicação tem diversos comentário de apoio. “Nós do 4° ano de biomedicina repudiamos toda e qualquer falta de respeito e preconceito. Ficamos muito felizes em saber que em breve teremos uma colega de profissão tão espetacular como você Paty, conte com nosso apoio sempre”, escreveu uma colega de curso.

“Que venham muitas coisas boas na vida dela”, vai planeta, publicou outro.