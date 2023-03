Veja vídeo: Gabi Martins desabafa e expõe conversas de ex com suposta amante

Redação AM POST

Gabi Martins usou suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (17), para se pronunciar sobre o fim do seu relacionamento com Lincoln Lau, o FNX. A cantora desabafou e revelou que está “inconformada com tudo que descobri”, além de expor a conversa do ex com a suposta amante.

Por meio de sua conta no Instagram, Gabi fez uma série de vídeos afirmando que Lincoln foi abusivo durante os três últimos meses que passaram juntos.

Gabi compartilhou prints de supostas trocas de mensagens entre Lincoln e uma mulher, que trata-se de Kamille Milane Loquetti, que trancou o perfil após o exposed.

“Estou tentando ficar calma, ainda tentando entender as coisas, mas estou extremamente decepcionada, como uma facada nas costas. Descobri hoje a traição. Na segunda-feira, ele fez uma live e deixou vazar o áudio de uma mulher. Os fãs me alertaram, cheguei a questionar e ele desconversou. Preferi acreditar nele, que obviamente mentiu”, começou.

“No começo, ele era uma pessoa muito leve e tranquila, mas depois começou a fazer muitas exigências sobre minha forma de falar, de me vestir… ele me ligava a cada cinco minutos perguntando onde eu estava, queria que eu provasse que estava trabalhando compondo, que eu mostrasse minhas amigas. Eu tinha que provar que era fiel, e sempre fui fiel, leal e mulher pra caramba. Foram várias situações desagradáveis que passei porque acreditei que ele fosse voltar a ser quem ele era no primeiro mês. Por exemplo, escondeu minha roupa no Carnaval porque achou inadequada, queria que eu colocasse uma blusa enquanto era musa do camarote, e eu não coloquei. Ele pegou meu celular e saiu correndo na frente de todo mundo, e eu correndo atrás para ele devolver. Ele exigiu que eu apagasse fotos de ex-relacionamentos de dois anos atrás ou alguém que ele não gostava, e eu apagava”, completou.

🚨 AGORA: Após o seu ex-namorado, FNX, se fazer de vítima e citar distúrbios mentais para explicar o término, Gabi Martins expõe conversas dele com outras mulheres, alegando traição. pic.twitter.com/dsuyM92zpG — POPTime (@siteptbr) March 18, 2023