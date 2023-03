Veja vídeo: Homem desesperado por ser calvo faz tatuagem que simula cabelo e viraliza na internet

Redação AM POST

Recentemente um caso tomou conta do Twitter e Tiktok. Um homem desesperado com sua calvície decidiu tatuar um cabelo falso em sua cabeça. O vídeo original já conta com mais de 14 milhões de visualizações, e agora se torna altamente viral nas redes sociais. A decisão chamou a atenção dos internautas e agora se não há melhor remédio do que fazer uma enorme tatuagem para fingir que tem cabelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O título do vídeo no TikTok era: “Esqueça o transplante de cabelo. Vá fazer uma tatuagem no cabelo!!!” O homem não pensou em peruca ou algum tratamento para o cabelo; em vez disso, em um dos episódios mais criativos dos últimos anos, ele decidiu fazer uma tatuagem para tornar a “mudança” permanente.

O vídeo foi publicado no TikTok pela conta vtweek1 e as reações não param de chegar e milhares de pessoas não conseguem acreditar no que o individuo fez. “Eu teria colocado pelo menos três redemoinhos de uma só vez”, “E se você quiser deixar o cabelo comprido depois?”, “Excelente alternativa”, “Você nunca vai se atrasar para o trabalho”, “Gostei muito do corte”, “Todo o dinheiro vai ser economizado em shampoo”, foram alguns dos comentários das pessoas que ficaram surpresas com o vídeo.

O vídeo mostra uma tatuagem que cobre perfeitamente a cabeça, mesmo com franja, e o momento é acompanhado pela famosa música Angel de Robbie Williams. O homem parece muito calmo e contente após esta decisão de mudança de vida.