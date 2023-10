Veja vídeo: Jaquelline e Lucas Souza movimentam edredom em A Fazenda 15

Os ânimos continuam acirrados na fazenda mais famosa do Brasil, e as câmeras não perdem nada. Após protagonizarem um beijo caloroso na última festa de A Fazenda 15, os peões Jaquelline Grohalski e Lucas Souza voltaram a se aproximar e surpreenderam os espectadores com mais uma interação íntima.

Depois de terem dormido juntos após a festa, o casal passou o sábado interagindo apenas como amigos, mas na madrugada de domingo, a situação esquentou novamente. Quando as luzes do quarto se apagaram, Jaquelline e Lucas trocaram beijos apaixonados. Mais tarde, decidiram cobrir suas cabeças com o edredom, e as câmeras registraram movimentações que deram o que falar.

Os espectadores e fãs do programa acompanharam atentamente o casal, que já havia protagonizado um beijo ardente durante a Festa Brasil na última sexta-feira. Jaquelline não hesitou em elogiar o ex-marido de Jojo Todynho, afirmando que gostou do beijo. Lucas, por sua vez, brincou que estava sem prática, mas destacou a intensidade do momento.

A pegação entre os dois dividiu opiniões nas redes sociais, com alguns internautas surpresos pela falta de censura das câmeras desta vez, ao contrário de um episódio anterior em que Jaquelline beijou Kamila Simioni. A postura da influenciadora, que beija quem deseja sem compromissos, também foi comentada e elogiada por alguns.

VEJA: Jaquelline é Lucas movimentaram o edredom essa "madrugada" . #AFazenda pic.twitter.com/rryIa4vTLS — RUMORES DA FAMA (@rumoresdafama) October 15, 2023