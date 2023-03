Vera Fischer diz que dispensa procedimentos estéticos: ‘Genética’

Redação AM POST

A atriz Vera Fischer, 71, marcou presença no Prêmio Personalidades Femininas & Personalidades do Ano, da International Business Magazine, que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. Em entrevista para a Quem, a veterana falou sobre reconhecimento:

“Estou muito agradecida. É uma honra receber esse prêmio. Trabalhei muito ano passado e isso ser reconhecido é de muita valia, de muita importância. Ser considerada uma personalidade feminina atuando é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter. São mulheres empreendedoras, com negócios, na cultura, estou concorrendo com gente importante e muito feliz com tudo isso”, disse ela.

Vera também abriu o jogo sobre etarismo e contou que não é adepta a procedimentos estéticos:

“Já passei a curva dos 70 anos e as pessoas insistem em dizer que estou assim porque fiz um monte de procedimentos estéticos. Eu sou uma das pessoas que não gosta. Tenho preguiça, gente. Claro que fui abençoada por um papai e uma mamãe [risos]. É uma genética privilegiada e me cuido um pouco”, brincou.

“Tenho uma cara que, se eu fizer uma harmonização, eu vou ficar gigante e não quero isso. Quero ter meu rosto. Sou uma atriz de teatro, uma atriz dramática, quero expressão no meu rosto, quero que tudo funcione. Não tenho vontade de fazer botox e essas coisas”, finalizou.