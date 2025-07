Vídeo: Dançarina substituta de Isabelle Nogueira sofre acidente durante apresentação em Festival

Caiu na Rede é Post – A dançarina Ketlen Fantini Baré, conhecida como Tuxaua do Boi Garantido e responsável por representar a figura da Cunhã-Poranga em eventos oficiais, sofreu um acidente durante sua apresentação na noite de terça-feira (15), no tradicional Arraial de Nossa Senhora do Carmo, realizado em frente à Catedral de Parintins, no Amazonas.

Ketlen, que substitui a cunhã Isabelle Nogueira em ocasiões especiais, caiu ao iniciar sua coreografia. Segundo relato da própria artista, o acidente foi causado pela instabilidade do palco de compensado, que estaria escorregadio. “Quando eu pulei, o chão não amorteceu. O palco meio que balançou e, quando percebi, já estava no chão. A dor foi insuportável”, contou ela em vídeo publicado nas redes sociais.

Mesmo tentando retomar a performance, a dançarina precisou ser retirada de cena e levada de ambulância ao hospital. Após atendimento médico, Ketlen foi liberada e deu início ao tratamento com fisioterapia e medicamentos. Em sua publicação, tranquilizou os fãs: “Quero agradecer todas as mensagens de carinho e preocupação. Em breve estarei de volta aos palcos, mais forte do que nunca”.

Fred Góes, presidente do Boi Garantido, prestou solidariedade à dançarina por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, desejando pronta recuperação à artista. O episódio reacendeu discussões entre integrantes do festival sobre a estrutura dos palcos usados fora do Bumbódromo.

Ketlen segue se recuperando em casa, com apoio dos torcedores encarnados e da equipe do boi.